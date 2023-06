Ceccarini: “Mi aspetto un’accelerata sul mercato della Fiorentina nei prossimi giorni. Kouame rimane a Firenze”

L’esperto di mercato Niccolò Ceccarini ha parlato a Radio Toscana, intervenendo su alcuni profili che la Fiorentina sta monitorando nelle ultime ore: “Per Amrabat c’è stato un sondaggio che il Milan ha fatto, ma sta guardando a destra e manca per capire quale sia il profilo giusto per il post Tonali. Vedremo se la cosa andrà avanti. Qualitativamente credo che Dia sia più forte di Nzola, ma è un centravanti atipico, gli piace attaccare gli spazi. Nzola forse è un po’ più funzionale, ma non mi risultano passi avanti per lui. La Salernitana accetta contropartite dalla Fiorentina, ma su Cabral non vedo grandi margini di manovra. C’è anche Terzic, ma tutto mi sembra molto calmo per ora.

Per la porta Cragno si deve di rilanciare e verrebbe di corsa alla Fiorentina. Caprile costa di più, circa 7-8 milioni. Se uno dei due si crede sia il profilo giusto io andrei subito. Entro l’inizio del ritiro, 1 o 2 giocatori nuovi me li aspetto. Falcone non lo vedo un granché fattibile, più per scelta tecnica. Mi aspetto un’accelerata al mercato a breve, la cessione di Amrabat può sbloccare la situazione perché da fare c’è e no poco. Questa Fiorentina ha bisogno di rinforzi. Kouame rimarrà a Firenze”