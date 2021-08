Ceccarini: “Mi risulta che Pradè e Barone stiano tornando a Firenze. Non trapela il bisogno di prendere a tutti i costi un esterno d’attacco”

Il giornalista Niccolò Ceccarini ha parlato a Radio Toscana del mercato della Fiorentina: “I dirigenti viola hanno fatto due chiacchiere con il Sassuolo ma questo non vuol dire niente, le operazioni vanno fatte in maniera concreta. Mi sento di dire che in questo momento non ci sia nulla di particolarmente caldo, tanto che mi risulta i dirigenti della Fiorentina stiano tornando a Firenze”.

E poi ha aggiunto: “I nomi che girano per l’esterno sono tutti molto validi, magari per Messias si potrà provare ad affondare il colpo, ma in questo momento non c’è il bisogno di prendere a tutti i costi un giocatore in quel ruolo. Berardi? Che lui voglia andare via è vero, e in Italia mi risulta ci sia solo la Fiorentina. Amrabat? Per ora tante ipotesi, sono già cambiati tre scenari, ma niente di concreto. Alla fine potrebbe anche restare”.