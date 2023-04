Ceccarini: “Non credo Brekalo possa fare peggio di Ikone, il francese non è adatto al modulo della Fiorentina. Alla squadra viola manca un esterno che segni”

Il direttore di Tuttomercatoweb.com Niccolò Ceccarini ha parlato a Radio Toscana analizzando tante tematiche di casa Fiorentina.

Il giornalista ha spaziato toccando vari argomenti, ecco cosa ha detto: “Non credo che Brekalo possa fare peggio di Ikone, spero di vederlo in campo. Ikone dovrebbe fare il trequartista, non dovrebbe stare sulla linea laterale, non ha tiro, gli piace stare dentro al campo. Per giocare al meglio deve agire sulla trequarti, in questo modo può servire gli altri e gli riesce bene. Non è adatto al modulo della Fiorentina, se deve giocare da esterno non è il suo ruolo”.

E ancora: “Se però Brekalo non gioca è evidente che non è ritenuto pronto da Italiano. Se vogliamo continuare con Italiano, poiché davanti Cabral è bravo ma non è un bomber e per segnare ricorriamo ai centrocampista offensivi servirebbe un altro esterno d’attacco. Ci sono punti di domanda su Nico Gonzalez, legati anche al mercato. Anche Saponara è molto utile ma l’esterno d’attacco non è proprio il suo ruolo. Kouame non è un esterno, Sottil è il più adatto ma deve migliorare tanto nell’ultima scelta”.

“Il portiere Martinelli ha un contratto da settore giovanile, non avendo mai debuttato in Serie A. L’ingaggio è ovviamente quello di un ragazzo che gioca in Primavera. La Fiorentina gli ha fatto firmare il contratto da professionista avendo compiuto 17 anni a gennaio. La squadra viola è buona ma non fortissima e bisognerà lavorare per migliorare la rosa in futuro”.