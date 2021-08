Ceccarini: “Per il nuovo esterno d’attacco della Fiorentina in vantaggio c’è Gonzalo Plata”

Berardi, Orsolini o Plata. Sono questi i tre profili seguiti dalla Fiorentina per completare il reparto offensivo. E proprio il giocatore che sembrava essere più indietro nei sondaggi, adesso potrebbe essere in vantaggio sugli altri due. Secondo quanto scrive l’esperto di mercato Niccolò Ceccarini, in vantaggio al momento ci sarebbe Gonzalo Plata, classe 2000 ecuadoregno dello Sporting Lisbona.

