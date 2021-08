Ceccarini: “Per la fascia destra della Fiorentina salgono le quotazioni di Odriozola”

Arrivano aggiornamenti sulla scelta della Fiorentina per il sostituto di Pol Lirola sulla fascia destra. Dopo le prime anticipazioni della tarda serata di ieri (LEGGI QUI), arrivano conferme sull’interesse della Fiorentina per Alvaro Odriozola del Real Madrid. Così scrive l’esperto di mercato Niccolò Ceccarini su Twitter: “Fiorentina, per la fascia destra salgono le quotazioni di Odriozola“.

