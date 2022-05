Ceccarini: “Per Odriozola c’è l’apertura del Real Madrid ad un nuovo prestito, ma c’è lo scoglio dell’ingaggio. Fiorentina su Belotti, ma non è da escludere il rinnovo col Torino. Cavani? A parametro zero è un nome interessante”

Il giornalista ed esperto di calciomercato Niccolò Ceccarini, dagli studi di Radio Toscana, ha parlato così a proposito di alcune situazioni legate al prossimo calciomercato della Fiorentina: “Su Odriozola ribadisco l’aperta al prestito da parte degli spagnoli, ma ad oggi non ci sono le condizioni affinché la Fiorentina si accolli tutto lo stipendio dell’esterno destro. Se non ci sarà un aiuto da parte del Real Madrid nel contribuire a parte dell’ingaggio come in questa stagione non credo che la squadra di Commisso possa affondare per l’ex Bayern Monaco. Vedremo, altrimenti si virerà su un altro esterno destro basso”.

Su Belotti poi ha aggiunto: “La Fiorentina è una delle squadre che monitora il giocatore. Ma non è da escludere un suo rinnovo col Torino. Attenzione alla proposta di rinnovo del Toro. Cavani? A parametro zero è un nome interessante, ma credo che se c’è il problema dell’ingaggio per Odriozola figurati se non si presenta per l’attaccante del Manchester United. Può essere un’idea, ma non credo sia una strada percorribile a meno che non ci sia una rinuncia al ribasso del giocatore sul suo ingaggio. Piatek? Ad oggi più no che sì. Al massimo si valuta un prestito rinnovato, ma non credo all’opzione del riscatto fissato a 15 milioni di euro”.