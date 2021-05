Ceccarini: “Quadro chiaro: prima l’ultimo tentativo su Gattuso e poi…”

Toto panchina per la Fiorentina, che stasera saluterà Beppe Iachini dopo un anno e mezzo (meno cinque mesi) di guida, per voltare pagina con il primo vero tecnico scelto ‘da zero’ nel corso dell’era Commisso. Il giornalista Niccolò Ceccarini disegna un po’ il quadro della situazione, con Gattuso e Fonseca in ballo: “Il quadro è chiaro: la Fiorentina farà un ultimo tentativo per Gattuso, poi si muoverà su Fonseca”.

