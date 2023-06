Ceccarini: “Se l’Atalanta aprisse al prestito, Musso sarebbe un’ottima idea per la Fiorentina. Più Hjulmand di Maxime Lopez, Cabral ha perplessità a lasciare la Fiorentina mentre Terzic…”

Il direttore di Tuttomercatoweb.com Niccolò Ceccarini commenta il mercato della Fiorentina a Radio Toscana scandagliando reparto per reparto le dinamiche viola. Ecco le sue parole: “La Fiorentina annuncerà presto Galloppa che sarà il nuovo allenatore della primavera. Al momento l’argomento più caldo del mercato della Fiorentina è il portiere. Da capire se possa esserci un’apertura al prestito con diritto di riscatto per Musso. Volendo fare un investimento potrebbe essere un’ottima idea. È già un portiere pronto, se l’Atalanta aprisse ad una formula più ampia per me la Fiorentina dovrebbe fare i salti mortali per prenderlo”.

“La Fiorentina deve capire cosa vuole fare l’Atalanta con Carnesecchi, in tal caso Musso diventerebbe una soluzione. Le squadre turche possono spendere vari soldi e sull’argentino c’è il Fenerbahce. Le squadre italiane invece non hanno grandi disponibilità mediamente. Viti non è un’ipotesi da prendere in considerazione mentre su Hien è forte l’Atalanta. Si attendono offerte per Igor. Hjulmand piace perchè ha quella fisicità che piace ad Italiano, se la Fiorentina è realmente interessata dovrà presentare una proposta. Molto più Hjulmand di Maxime Lopez, questo certamente”.

“Nzola non so che miglioramento sarebbe, Dia darebbe imprevedibilità, attacca lo spazio, non è un centravanti tipico. Ha una valutazione di 25 milioni di euro e servirebbe anche una contropartita magari. Cabral non può esserlo perchè ha perplessità a lasciare la Fiorentina. Potrebbe invece esserlo Terzic. Che sia con la Conference o meno, alla Fiorentina serve una squadra più forte e migliorata nella qualità. La partecipazione alla Coppa è un elemento che incide sul numero dei giocatori in rosa”.