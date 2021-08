Ceccarini: “Stryger Larsen è stato un obiettivo della Fiorentina, che poi l’ha mollato per puntare su Zappacosta. Non arriverà”

Il giornalista Niccolò Ceccarini ha parlato a TMW Radio di Stryger Larsen, accostato alla Fiorentina: “Non arriverà. E’ stato un giocatore che la Fiorentina poteva prendere in passato, l’ha tenuto in ballottaggio con Zappacosta per poi puntare tutto su quest’ultimo. Poi come sappiamo Zappacosta è andato all’Atalanta, ma Stryger Larsen è sparito dai radar e credo che se rimarrà in Italia lo farà con la maglia del Genoa“.

E poi ha aggiunto: “Se parte Amrabat credo che la Fiorentina non comprerà nessuno per sostituirlo, anche perché è appena entrato Torreira che era ciò che mancava. Duncan, Bianco, Bonaventura, Maleh, Castrovilli, Pulgar: mi sembra che i centrocampisti non manchino, anche perché ne giocano tre”.