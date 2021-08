Ceccarini: “Su Vlahovic mantengo un cauto ottimismo. Se dovesse andare via, per me il sostituto sarà Belotti”

Il giornalista ed esperto di mercato, Niccolò Ceccarini, ha parlato di Fiorentina a Radio Toscana.

Queste le sue dichiarazioni: “Bonaventura-Spezia? A me non risulta, la società non vuole venderlo. E’ un giocatore che può essere utile in tanti ruoli per Italiano. Lukaku all’Inter si farà e diventerà il trasferimento più caro della storia della Premier League. Per me è probabile che i nerazzurri provino a prendere Zapata e un giovane come Raspadori. Vlahovic? Fossi nei nerazzurri, prenderei tutta la vita il serbo. Capisco che è un’operazione rischiosa: se lo paghi sessanta milioni e non fa una stagione come la scorsa, la piazza si scatenerebbe. Io sull’attaccante della Fiorentina mantengo un cauto ottimismo, ma va monitorata anche la situazione che porta al Tottenham. Se dovesse andare via, per me il sostituto sarebbe Belotti“.