Ceccarini: “Trattativa avanzata per Dodo, c’è già l’accordo col calciatore. Intesa col Real Madrid sull’ingaggio di Jovic”

Il giornalista ed esperto di calciomercato Niccolò Ceccarini ha parlato a Radio Toscana dei tre acquisti su cui sta lavorando fortemente la Fiorentina: “Per Mandragora la trattativa è ben avviata. Il giocatore è un pallino di Pradè che la Fiorentina monitora da anni, è duttile e può dare più soluzioni al centrocampo della squadra di Italiano. Anche Jovic e Dodo sono nomi caldissimi. Il club di Commisso ha offerto 14 milioni per l’esterno basso brasiliano. Il giocatore è già d’accordo col club per un contratto di cinque anni. Lo Shakhtar Donetsk reputa l’offerta congrua per sedersi al tavolo delle trattative e dunque ‘intesa è vicina”.

E ancora: “Sul fronte Jovic invece si parla di prestito secco, con la Fiorentina che pagherà il 50% dello stipendio dell’attaccante, ovvero 3 milioni ciascuno col Real Madrid. Fali Ramadani ha un grande peso e ha influito molto nella trattativa tra Jovic e il Real Madrid. Il giocatore è forte, all’Eintracht Francoforte l’ha dimostrato. Al Real non è riuscito ad esprimersi al meglio, a Firenze può ritrovarsi”.