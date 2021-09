Ceccarini: “Una rondine non fa primavera ma la Fiorentina ha trovato una sua identità. A Udine lettura perfetta della partita”

Il giornalista e tifoso della Fiorentina Niccolò Ceccarini ha commentato a TMW Radio la partita contro l’Udinese: “Delle prime sei quella di ieri è stata forse la peggiore della Fiorentina, che ha giocato con un ritmo diverso. Detto questo, i viola hanno vinto da grande squadra sapendo leggere molto bene il piano tattico del match. Italiano ha capito che c’era da difendere un prezioso vantaggio e per una volta “non ha fatto l’Italiano” inserendo Igor per un centrocampista. Era molto tempo, in generale, che non vedevo la Fiorentina giocare così bene; una rondine non fa primavera ma la squadra viola sta dimostrando di aver trovato un’identità”.