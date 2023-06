Ceccarini: “Vicario virtualmente un calciatore del Tottenham, Empoli su Caprile. La Fiorentina si è mossa per Dia da tempo ma attenzione anche a Retegui”

A Radio Toscana il direttore di Tuttomercatoweb.com Niccolò Ceccarini scandaglia il calciomercato affrontando alcuni argomenti importanti in chiave Fiorentina. Ecco cosa ha detto:”L’Empoli aveva programmato la cessione di Vicario, il portiere ha preso troppo valore col tempo, si è voluto accontentare il giocatore che voleva crescere. L’Inter lo aveva prenotato in caso di cessione di Onana. L’Inter voleva più soldi di offerta. Si è inserito il Tottenham e l’Empoli ha accettato offerta, virtualmente degli Spurs per 20 milioni + bonus. L’Empoli si sta muovendo su Caprile ed ha già incontrato l’agente del calciatore”.

“Ho la sensazione che Dia possa tornare ad essere una pista percorribile per la Fiorentina, che si è mossa per tempo su di lui. È un nome sul quale lavorare, da tenere sotto controllo. Retegui altro nome da seguire e credo sia stato anche proposto alla dirigenza viola. Valutazione di almeno 18 milioni per il giocatore del Tigre, io tra i due però investirei su Dia, per il quale tuttavia la Salernitana chiede tanti soldi”.