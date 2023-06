Ceccarini: “Vicario legato a Onana, Maxime Lopez ad Amrabat: situazioni bloccate. Retegui? Ecco quanto lo valuta il Tigre”

Il giornalista Niccolò Ceccarini ha parlato a Radio Toscana facendo il punto sul mercato della Fiorentina a partire dal portiere: “Vicario è la prima scelta dell’Inter in caso di addio di Onana. Se ciò non accadrà, la Fiorentina potrebbe provarci ma consapevole che è un portiere top, richiesto da tante squadre e che costa tanto. L’Empoli è pronto a prendere in considerazione un’eventuale offerta concreta per Vicario, ma poi c’è da considerare anche la volontà del giocatore. Al momento non spingerei così tanto su questa pista, almeno finché non sarà definita la situazione portieri in casa Inter. Al netto di Vicario, comunque, la Fiorentina ha intenzione di comprare un portiere e di profili interessanti ce ne sono tanti in circolazione”.

E infine: “Per il centrocampo uno dei nomi sul taccuino è sicuramente quello di Maxime Lopez, però per adesso non è stata presentata alcuna offerta al Sassuolo. La Fiorentina sta aspettando di capire quanto potrà incassare da Amrabat, finché non si sblocca questa situazione non penso che farà un assalto al sostituto. Retegui? Il Tigre lo riscatterà dal Boca Juniors e lo metterà sul mercato a più di 15 milioni, quindi una cifra importante. Chiaro che se arriva Retegui significa che parte Cabral, mentre ho la sensazione che Jovic resterà un altro anno. Gudmundsson? Costa circa 10 milioni, viene da un’ottima stagione al Genoa e mi sembra un buon giocatore, ma in quel ruolo andrei più sul sicuro”.