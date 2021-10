Ceccaroni: “Maleh è cresciuto tantissimo al Venezia, ha tutto il tempo per far bene anche alla Fiorentina. Vi dico le sue caratteristiche”

Al rientro dalla pausa per le Nazionali, la Fiorentina sarà di scena a Venezia nel posticipo del Monday Night dell’ottava giornata di Serie A. Il difensore lagunare, Pietro Ceccaroni, ha parlato di Youssef Maleh, che nella passata stagione ha indossato la maglia del club veneto prima di approdare a Firenze.

Queste le sue parole: “Abbiamo fatto due anni bellissimi insieme, ha dato tantissimo per questa maglia, penso che nei due anni sia cresciuto tantissimo qui a Venezia. Ha sempre ringraziato tutti coloro che gli hanno permesso di arrivare in una grande squadra come la Fiorentina, sono contento per lui, ha tempo per mostrare il massimo anche a Firenze. Lo conosciamo bene, ha corsa, è molto dinamico, sa inserirsi, ha diversi aspetti molto positivi: speriamo che magari non sia al top contro di noi ma che lo sia nel resto del campionato”.