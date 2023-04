Ceccherini: “Amavo talmente tanto Batistuta che quando lo incontravo diventavo fastidioso. Lo abbracciavo dopo tanti bicchierini”

Attore, tifoso della Fiorentina, ma anche personaggio tormentato e con il vizio dell’alcool. Massimo Ceccherini è questo ma anche molto di più. Si è raccontato in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, dove c’è stato spazio anche per una frase in cui ha citato la sua squadra del cuore.

“È una battaglia e un controsenso la mia vita – ha detto Ceccherini – Mi capita di vedere uno che mi sta antipatico e vado ad amarlo, mentre se uno mi sta simpatico per troppo affetto rovino tutto. Batistuta, il calciatore della Fiorentina, lo amavo talmente che quando lo incontravo nei locali per troppo affetto diventavo fastidioso, lo vedevo che gli davo noia, lo abbracciavo dopo tanti bicchierini“.