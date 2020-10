A Radio Sportiva, ha parlato così il giornalista e tifoso viola Stefano Cecchi: “A Firenze c’è un clima in ebollizione. Se dovessi fare una scelta, mi piacerebbe Sarri. Il mondo Juventus non era quello per il tecnico di Figline. Chiesa? A Crotone non ha fatto una grande partita, ma il gol parte da una sua giocata. Possibile che a 22 anni non abbia speso una sola parola per la Fiorentina, la squadra che lo ha lanciato?“

0 0 vote Article Rating