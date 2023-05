Cecchi: “Dodô fiorentino d’Oltrarno, crea felicità quando gioca e non mi stupirei di vederlo mangiare il lampredotto. Italiano ha esaltato la rosa della Fiorentina anestetizzandone le debolezze”

Il giornalista de La Nazione Stefano Cecchi ha parlato a Radio Bruno commentando il pareggio tra Salernitana e Fiorentina, toccando vari temi. Ecco cosa ha detto Cecchi: “La partita con la salernitana conferma che la fiorentina se non è dentro la partita al 100% tira fuori le magagne che ha da un anno e mezzo. Colpa di Italiano? Sì, ma questo è il gioco di Italiano, che gli consente di anestetizzare alcune debolezze e rendere più forte la Fiorentina. Ha portato una filosofia di gioco che ha esaltato la rosa, non l’ha penalizzata. La squadra ha dei limiti e per questo è ancor più da applaudire perchè al 4 maggio ha ancora tanta potenziale felicità davanti”.

“I gol presi? Igor e Martinez Quarta, Dodô, scalano e Biraghi invece resta indietro tenendo in gioco Dia nel primo e nel secondo gol. Penso che il capitano viola sia il principale responsabile dei gol subiti. Non voglio accanirmi su di lui, però…Terracciano ha smarrito la magia collettiva. Da quando è nel mirino delle critiche ho l’impressione che giochi con la paura addosso. Ieri non ha fatto errori clamorosi. La sua storia racconta che è sempre stato riserva, prima di arrivare a Firenze. In viola la maglia non gliel’ha regalata nessuno, forse anche per questo sono più indulgente con lui. Questo è il momento in cui difendere i giocatori della Fiorentina in vista del finale di stagione”.

“Amrabat è imprendibile per la Fiorentina, non è un fenomeno ma nel ruolo di diga davanti alla difesa è tra i migliori al mondo. Nello schema viola è importantissimo. Dodô è un fiorentino d’Oltrarno, prima o poi non mi stupirei di vederlo mangiare il lampredotto. Scalda il cuore, crea felicità quando gioca. Il brasiliano sta facendo partite spettacolari, anche ieri ha realizzato un assist fantastico. E’ sempre propositivo, ha superato Odriozola“.