Cecchi: “Fiorentina brava a soffrire, ma non è stata una vittoria in stile Iachini. Vlahovic non sarà mai come Chiesa”

La firma de La Nazione, Stefano Cecchi, ha parlato della vittoria della Fiorentina contro l’Udinese a Radio Bruno Toscana.

Ecco le sue parole: “La squadra di Italiano è stata brava nel saper soffrire, facendo una partita intelligente: l’Udinese è brava nel far giocare male le squadre avversarie. La Fiorentina era in emergenza ed è stata brava a sfruttare l’occasione: non dimentichiamoci che mancavano Nico Gonzalez e Castrovilli. Non è stato un successo in stile Iachini: anche quando soffre, la Viola sa cosa fare”.

Cecchi si sofferma poi su Vlahovic: “Non gli vanno dati ulteriori pesi, lui non sarà mai come Chiesa e questo lo si capisce dai suoi comportamenti in campo con i compagni. È un professionista incredibile, bisogna sostenerlo e non criticarlo. Continuerà a giocare al massimo per il bene della Fiorentina, anche se la scadenza del contratto si avvicina”.