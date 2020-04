Cecchi: “Firenze dovrà essere pronta ad una rivoluzione. Se la Juventus giocasse le partite al Franchi…”

Questo pomeriggio il giornalista de La Nazione Stefano Cecchi è intervenuto a Radio Bruno per fare il punto della situazione a 40 giorni dall’inizio della quarantena e per parlare della possibilità di una eventuale ripresa della stagione sportiva . Oltre a sottolineare il delicato momento che sta vivendo la città di Firenze, Cecchi ha commentato anche l’ipotesi di svolgere le restanti partite di campionato a Roma, Firenze e Napoli. Queste le sue parole: “Ma davvero pensiamo che al termine della quarantena tutti torneremo alla solita vita di sempre? Purtroppo sono convinto che nella Fase 2 la città di Firenze dovrà prendere decisioni pesanti. Ad esempio: come pensiamo di gestire le cosiddette ore di punta? C’è chi ha ipotizzato di consentire di muoversi solo con mezzi privati, evitando quindi l’utilizzo di quelli pubblici, ma credo che sia impossibile. Ogni anno i mezzi pubblici muovono 11 milioni di persone. Capite bene che se anche solo un quarto di questo numero prendesse il mezzo privato sarà un casino non solo per Firenze, ma per tutta l’area metropolitana. Dovremo riprogrammare la città. Dovremo cominciare a pensare ad una città che apre con orari diversi. Ci saranno scuole che aprono alle 8, altre alle 9. E cosi sarà anche per negozi, uffici e fabbriche. Dobbiamo farci trovare pronti ad una vera e propria rivoluzione: e non credo che sarà una cosa facilmente attuabile. Il luogo che piu da il senso dell’epidemia è il centro di Firenze: da tempo il centro si è svuotato di fiorentini, riempiendosi di B&B e ad altre attività per turisti. Oggi, che tutti i fiorentini sono chiusi in casa, il centro è completamente vuoto. In periferia è diverso perchè le persone a giro si trovano, ma la situazione del centro è sotto gli occhi di tutti. Una ripresa del campionato con tutte le partite giocate in 3/4 città? Sinceramente non sono convinto che la ripresa, nel caso in cui venga deciso di riprendere il campionato, possa essere in tempi brevi. Il fatto che anche i giocatori siano esposti alla malattia è un dato oggettivo e per ricominciare serve prendere le giuste precauzioni. Certo che se l’opzione, ipotizzata quest’oggi da Il Corriere dello Sport, di giocare tutte le partite in 3 stadi è un pò improbabile. Vi immaginate la Juventus giocare all’Artemio Franchi? Sarebbe come il formaggio sulle vongole. Non è una cosa che può esistere, meglio non scherzarci neanche sopra“.