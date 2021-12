Cecchi: “Futuro di Vlahovic in Premier League. Noi tifosi della Fiorentina soffriamo per definizione, ma perché i nostri migliori giocatori devono finire alla Juventus?

Il giornalista Stefano Cecchi è intervenuto così su Radio Sportiva, parlando del tema che più interessa in casa Fiorentina, ovvero il futuro di Dusan Vlahovic: “Mi risulta che la Juventus fosse interessata al nostro numero 9 e che i procuratori fossero attratti dall’idea. Commisso non vorrebbe cederlo ai bianconeri, ma preferirebbe una destinazione all’estero. Noi tifosi viola soffriamo per definizione, però mi chiedo perché i nostri migliori giocatori debbano finire alla Juventus. Dalla Premier League ci sono Arsenal, Tottenham e Manchester City, ma non ho la sfera di cristallo per capire dove possa andare. È un rebus questo mondo del calcio”.

Cecchi ha poi aggiunto: “Cessione già a gennaio di Vlahovic? Il giocatore e il suo suo entourage non vorrebbero muoversi, ma Commisso e la Fiorentina “vorrebbero togliersi il dente” subito. Così da pianificare una maxi operazione che porti a Firenze 2/3 giocatori. Le volontà dunque non coincidono, ma spero di vederlo in viola fino a giugno”.