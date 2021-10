Cecchi Gori e la fiducia incondizionata del suo medico: “Gli porto le medicine ogni giorno. Non lo lascerò mai solo”

Sono recenti le notizie che riguardano lo stato di salute dell’ex Presidente della Fiorentina Vittorio Cecchi Gori. Negli ultimi giorni, le condizioni del produttore cinematografico si sarebbero aggravate.

Ma a Cecchi Gori, non manca la vicinanza del professor De Luca, storico medico di fiducia: “Da molti mesi porto tutte le medicine a Vittorio e l’occorrente per stare bene. Per me Vittorio, oltre ad essere stato un grande produttore, è un amico. Una persona a cui sono molto legato”. Il medico ha continuato dicendo: “Non lo lascerò mai solo”.