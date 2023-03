Cecchi Gori: “La mia Fiorentina fu fatta sparire in pochi giorni per debiti infinitamente più piccoli di quelli attuali in Italia”

A La Nazione, l’ex presidente viola Vittorio Cecchi Gori ha ricordato il padre Mario in occasione della festa del babbo. Queste le sue parole, con le quali descrive la sua passione per la Fiorentina: ”

“Eh Mario, che grande persona era il mio babbo. E che coppia fantastica faceva con mia mamma. Il primo ricordo che ho di lui? La sua passione per la Fiorentina. Me l’ha trasmessa subito, ancora oggi sono un tifoso vero. Nonostante quello che è successo, aggiungo. Cosa vorrei dirgli, se potessi? Mah, così di getto non mi viene. Per fortuna non ha visto com’è finita la storia della Fiorentina e mi dispiace tanto una cosa… Vedo che nessuno a Firenze si è preso la briga di capire davvero come fu fatta sparire la società in pochi giorni e per una cifra infinitamente più piccola rispetto ai debiti attuali. Pensate che io per essere corretto avevo dato perfino l’ordine di non fare le plusvalenze”