Cecchi Gori preoccupa: “Le sue condizioni di salute sono precarie”

L’ex proprietario della Fiorentina, Vittorio Cecchi Gori, sta ancora male. L’ex produttore cinematografico si trova da tempo agli arresti domiciliari dopo la condanna a otto anni per bancarotta fraudolenta ed è monitorato costantemente dal medico e amico personale Antonio De Luca.

E’ proprio De Luca, tramite Libero, che fa sapere che Cecchi Gori “non sta bene” e che “le sue condizioni di salute sono precarie. Lo sto seguendo a casa con tutte le terapie del caso”.

Non molto tempo fa l’ex numero uno gigliato è stato in coma per diverse settimane prima di riprendersi e venne salvato per il rotto della cuffia.