Cecchi: “Iachini è stato un medico per la Fiorentina, impazzirei se arrivasse Bielsa. Davvero qualcuno ha paura di retrocedere?”

Stefano Cecchi, firma de La Nazione, ha parlato così a Radio Bruno Toscana: “Davvero qualcuno ha paura di retrocedere? Io non ho questo timore e le prime due-tre partite potrebbero servire alla Fiorentina per mettersi al riparo da qualsiasi tipo di rischio. Allenatore? Voglio bene a Iachini, ma chi non glielo vuole? Per la Viola ha rappresentato un medico al capezzale di una squadra malata. Se queste sono le prerogative, non incarna il sogno dei tifosi. Impazzirei, per esempio, se arrivasse Bielsa: sarebbe una sfida all’illogicità del calcio e mi piacerebbe vederlo alzare la bandiera della Fiorentina. Petrachi? Non mi entusiasma, stimo da sempre Sabatini: lo reputo un fuoriclasse. Pradè è troppo un signore, i 16 milioni spesi per Duncan – se paragonati ai 20 incassati per Veretout – mi sembrano una cifra troppo alta”.

