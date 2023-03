Cecchi: “Il calcio Italiano style è tutt’altro che demodè e ieri sera ne abbiamo avuto la conferma. Bonaventura e Mandragora sono stati luminosi”

Sulle pagine de La Nazione di oggi c’è anche il commento del giornalista Stefano Cecchi, che elogia così la Fiorentina dopo la grande vittoria ottenuta contro il Milan: “Nove posizioni di classifica di differenza, 19 punti in più e pure una superiorità di 14 gol fatti. Sulla carta il Milan avrebbe dovuto polverizzare la Fiorentina. E’ successo il contrario. I viola, in serata gran lusso, con Bonaventura e Mandragora a marcare a tuttocampo Tonali e Bennacer, sono stati più luminosi, andando in vantaggio con una giocata da campione di Ikone, e poi chiudendo la gara con un tuffo furente di Jovic che ha reso inutile il colpo di Hernandez”.

E conclude così: “Una vittoria esaltante, di squadra, che certifica come il calcio Italiano style sia tutt’altro che demodè. Anzi. Se questa poi doveva essere la prova generale per l’esame di giovedì, l’esito è iperconfortante. Milano, Europa”.