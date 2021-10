Cecchi: “Il coraggio di Biraghi è da lodare. Era il più insultato dai tifosi, ma a fine partita è stato applaudito”

La firma de La Nazione, Stefano Cecchi, è intervenuto a Radio Bruno Toscana per commentare la vittoria della Fiorentina contro il Cagliari.

Di seguito il suo pensiero: “Biraghi era l’uomo più insultato dai tifosi, ma nonostante questo ha avuto il coraggio di calciare quel rigore. A fine partita, è andato sotto la curva ed è stato applaudito da tutti. Il calcio è un argomento leggero, ma allo stesso tempo è la cosa più bella a cui appassionarsi. Ritengo folle pensare che il calcio non sia più quello romantico a cui ci siamo legati. Rimane pur sempre un qualcosa mosso dalla passione dei tifosi che va a determinare un ingente movimento di soldi: lo stipendio di Vlahovic, gli abbonamenti alle pay tv e i tagliandi per accedere alla stadio. Queste cose le sanno anche i procuratori come Ristic, che di tale passione hanno bisogno”.