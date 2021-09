Cecchi: “Italiano è un piccolo Zeman: ha battuto il Torino con la stessa Fiorentina di Iachini. La scelta di Ribery dimostra che…”

La firma de La Nazione e tifoso della Fiorentina, Stefano Cecchi, è intervenuto a Radio Bruno Toscana: “L’arrivo di Ribery alla Salernitana fa capire che con lui la Fiorentina non ha sbagliato. E’ stato un campione, ma andare in una neopromossa è una scelta che non capisco. Dubito che quando tornerà a Firenze si prenderà gli applausi dei tifosi viola”.

Continua così Cecchi: “Italiano? Lo ritengo un piccolo Zeman: ha battuto il Torino con la stessa squadra di Iachini. Il boemo ha vinto poco, ma tutti ci ricordiamo del suo gioco offensivo. Tornando al tecnico marchigiano, ribadisco che non andava riconfermato. Rispecchia un’idea di gioco lontana dal pensiero fiorentino, ma va detto che ha difeso la Fiorentina fino all’ultimo”.