Cecchi: “Italiano ha fatto bene a schierare Venuti e Jovic, se non ieri quando? La Fiorentina ha bisogno del serbo da qui a fine stagione”

Il giornalista Stefano Cecchi ha parlato a Radio Bruno Toscana della partita di ieri tra Fiorentina e Lech Poznan: “Italiano ha fatto bene a giocare Venuti, perché Dodò era diffidati, mentre non condivido la scelta di Milenkovic. Sono d’accordo anche su Jovic, se non lo fai giocare sul 4-1 quando? E comunque bisogna dire che la Fiorentina ha giocato male, sì, ma non meritava di andare sotto 3-0; si è ritrovata in quella situazione per degli episodi, tra cui gli errori dell’arbitro”.

E poi ha aggiunto: “Venuti mi sembra molto lontano dall’avere la testa giusto per giocare partite di questo livello. Jovic invece mi mette sempre in difficoltà, perché comunque anche ieri su quel tiro parato aveva fatto la cosa giusta. La Fiorentina ha bisogno di lui da qui alla fine della stagione.