Cecchi: “La Cremonese giocherà alla morte, ma nel doppio confronto verrà fuori il dislivello. Il futuro di Italiano…”

A Radio Bruno ha parlato il giornalista fiorentino Stefano Cecchi, intervenendo sulla vittoria viola a San Siro contro l’Inter e in vista della prossima partita della Fiorentina contro la Cremonese in Coppa Italia. Queste le sue parole: “Il merito di Italiano è stato quello di mantenere il gruppo unito nei momenti di difficoltà, evitando disgregazione e trovando nuove soluzioni per tutti. Basta vedere il Castrovilli mediano visto a San Siro. Le qualità della rosa non sono clamorose, ma il mister gigliato ha trovato la giusta armonia.

A Cremona non bisognerà sottovalutare l’avversario, perché loro giocheranno alla morte. Ma Italiano è bravo a preparare la squadra sotto l’aspetto mentale. Credo che essendo una sfida andata e ritorno il dislivello tra le due squadre possa emergere. Il futuro dell’allenatore viola? Non credo sia il momento adatto per parlarne”.