Cecchi: “La Fiorentina come un treno che fa mille fermate, ma quelle finali devono essere Praga e Roma”

Stefano Cecchi, giornalista fiorentino, ha parlato del momento della squadra viola e della vittoria della Fiorentina arrivata contro il Milan a Radio Bruno: “Finalmente abbiamo rivisto una squadra simile a quella dello scorso anno a livello di gioco. I viola hanno polverizzato Braga, Verona e Milan: quando è in giornata non ce n’è per nessuno.

Il difetto della squadra di Italiano è che è simile a un treno: ha mille fermate e non si capisce mai quando arriva, ma le fermate finali devono essere Praga e Roma. Per il settimo posto in Serie A, invece, credo serva un’impresa”.