Cecchi: “La Fiorentina cresce insieme al suo allenatore. Il talento di Saponara non si discute, c’è solo un aspetto negativo”

La firma de La Nazione, Stefano Cecchi, ha commentato a Lady Radio la vittoria della Fiorentina contro lo Spezia.

Ecco le sue parole: “Se guardiamo alla classifica, la Viola è ampiamente al di sopra delle aspettative: bisogna goderci il presente senza fare troppi calcoli. La Fiorentina ha lentamente stritolato lo Spezia: va apprezzato anche l’ottima fase difensiva, dato che nelle ultime quattro partite sono stati solo due i gol subiti. Saponara? Quando è in forma, tutto diventa più facile per i suoi compagni di squadra anche perché il talento non si discute. La Fiorentina cresce insieme al suo allenatore e questo è molto incoraggiante. Sottil è l’unica nota negativa, continua a non convincermi: comincia sempre bene, poi si perde in delle scelte sbagliate. Castrovilli? Non è ancora quel giocatore che abbiamo visto al suo esordio, ma contro lo Spezia mi è piaciuto. Dentro di lui comincia ad intravedersi una certa cattiveria che in passato gli è mancato”.