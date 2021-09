Cecchi: “La Fiorentina ha alzato l’asticella, vi dico i meriti di Italiano. L’Europa è possibile”

Il giornalista de La Nazione, Stefano Cecchi, ha parlato dei temi del momento in casa Fiorentina a Radio Bruno Toscana.

Di seguito il suo pensiero: “A Bergamo la Viola ha giocato da grande squadra. Se torniamo indietro e pensiamo al passato, sull’1-2 la squadra si sarebbe barricata in difesa fino al fischio finale: con Italiano, però, non è stato così. La Fiorentina ha continuato a giocare ed è stata più vicina a fare il gol del 3-1 che a subire il pareggio. I meriti del tecnico sono quelli di trasmettere le proprie idee ai giocatori e di far capire loro che è la cosa giusto da fare: l’asticella della Fiorentina si alzato in un modo incredibile. Europa? E’ possibile, la Viola sta facendo meglio di altre squadre che solitamente lottano per posizioni importante. Al momento la squadra di Italiano è l’ottava forza della Serie A”.