Cecchi: “La Roma ha vinto perché ha singoli più forti della Fiorentina. Non mi sento di incolpare troppo Italiano o i giocatori”

A Radio Bruno ha parlato il giornalista Stefano Cecchi, intervenendo sulla partita della Fiorentina giocata contro la Roma all’Olimpico: “I giallorossi hanno vinto perché hanno singoli migliori di quelli viola, per esempio Abraham e Dybala. Poi la Viola ha una rosa più debole quest’anno e ha pure un impegno in più, con il mercato estivo che non ha rafforzato il gruppo. Fino all’80’ siamo rimasti in partite, ho visto Italiano provare a fare buone cose per sopperire alla mancanza dei singoli”

E ancora: “I migliori in campo sono stati Nico Gonzalez e Amrabat, se non è un segnale questo. Jovic? Ieri è stato veramente tanto solo. Non mi sento di incolpare troppo l’allenatore o i giocatori”