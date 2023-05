Cecchi: “La strada per Praga può passare ancora da Basilea, nella speranza che ci sia ancora “fuoco” nel motore”

La sconfitta interna della Fiorentina contro il Basilea in Europa Conference League ha lasciato l’amaro in bocca anche a tantissimi addetti ai lavori. Attraverso il proprio account Facebook, il giornalista Stefano Cecchi ha commentato così, in attesa del ritorno giovedi prossimo: “La strada per Praga può passare ancora da Basilea. Ma servirà più lucidità e un fuoco diverso nel motore. Sperando che quel fuoco ci sia ancora.