Cecchi: “Ma come è possibile criticare Italiano? Ci stiamo scordando che il giovedì eravamo abituati a vedere Don Matteo”

A Radio Bruno ha parlato il giornalista Stefano Cecchi, che ha espresso la sua opinione sull’operato di Vincenzo Italiano alla Fiorentina. Queste le sue parole: “Italiano complessivamente non è stata una zavorra in questi anni , è stato vento in poppa. Si sta dimenticando che il giovedì eravamo abituati a vedere Don Matteo invece che la Conference League. Si sta meritando tutti i risultati arrivati grazie al suo lavoro. Inzaghi ha sbagliato alcune letture delle partite in passato, per gli interisti è finito, ma è quasi in finale di Champions League.

Negli scorsi anni, a questo punto della stagione, si era nel nulla. Oggi siamo in una semifinale europea e in finale di Coppa Italia. Senza Italiano, adesso, dove saremmo? Perché il Basilea è così indietro in campionato? Perché ha giocato la Conference. Perché questo accanimento contro Italiano? Ha difetti? Ma certo, li ha Guardiola, perché non li può avere lui? Ma come si fa a criticarlo?”