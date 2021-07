Cecchi: “Mi piacerebbe vedere Messias in maglia viola. Kokorin mi incuriosisce, speriamo che Italiano…”

Il giornalista Stefano Cecchi ha parlato così a Casa Moena, trasmissione in onda su Toscana Tv: “Sono molto curioso di vedere Kokorin. I racconti sportivi su di lui ci fanno capire di essere di fronte ad un calciatore tecnicamente dotato. A Firenze non lo abbiamo mai visto, speriamo che Italiano riesca a correggere la sua posizione in campo. Potrebbe essere il jolly viola.

Su Italiano ha aggiunto: “Sembra un bel martello. Racconta un’idea di calcio affascinante e consolidata. Mercato? Mi piacerebbe vedere Messias in maglia viola“.