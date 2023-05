Cecchi: “Non capisco cosa sia successo a Brekalo, ogni tanto Italiano ha questi momenti. Venuti? Sembra si voglia girare il dito nella piaga”

Il giornalista Stefano Cecchi ha parlato a Radio Bruno della situazione della Fiorentina e di alcuni singoli visti durante il match contro il Napoli. Queste le sue parole: “Nico il peggiore a Napoli? Se la gioca con Sottil, ma l’argentino ha l’attenuante che non si nasconde mai. Riccardo invece a volte sparisce dalla partita. Mi chiedo cosa sia capitato a Brekalo. Ogni tanto Italiano ha questi momenti in cui fa cadere un giocatore in un buco nero, è successo con Maleh, Duncan e Kouame”

E su Venuti: “Se Nico non avesse sprecato quell’occasione, oggi saremmo qui a parlare di Venuti come uomo assist. Non spariamo su un uomo morto, in estate andrà via e la Fiorentina ne prenderà uno meglio al suo posto. Un applauso all’attaccamento”