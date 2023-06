Cecchi: “Per la porta serve un salto di qualità. Ho saputo che il rinnovo di Castrovilli è andato a buon fine, è uno dei migliori nella Fiorentina”

Il giornalista Stefano Cecchi ha parlato a Radio Bruno di vari temi di casa Fiorentina. Queste le sue opinioni sul possibile prossimo portiere viola: “In una squadra come quella di Italiano io Terracciano lo terrei tutta la vita, ma come numero 12. Per la prossima stagione io prenderei un portiere al discount che ti permette di fare un salto di qualità nel ruolo, facendogli firmare un contratto di uno o due anni. Io sinceramente andare a spendere 20 milioni per Vicario, che a 26 anni era ancora il portiere dell’Empoli, non lo avrei fatto. Portiere e centravanti non sono ruoli, sono professioni. Se Perin dovesse andare via io lo prenderei molto volentieri”

E sul rinnovo di Castrovilli: “Mi è giunta voce che la cosa si sia conclusa positivamente. Sarebbe un ottima notizia, perché credo che sia uno dei più bravi in rosa. Ha dimostrato che in un calcio diverso come accanto ad Amrabat di poter fare bene, ma per me è il suo ruolo è quello della mezzala”