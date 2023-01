Cecchi: “Per sessanta minuti abbiamo visto la Fiorentina dei tempi migliori. Non dimentichiamoci la prestazione di Cabral”

Su La Nazione, il giornalista Stefano Cecchi ha commentato così il pareggio di ieri tra Fiorentina e Monza: “In un inverno che non arriva, la gelata l’ha portata il gol di Carlos Augusto. Peccato. Perché per 60 minuti la Fiorentina sembrava la squadra dei tempi migliori, rotonda e arrembante. Così alla fine resta il rimpianto per i 3 punti mancati ma sarebbe un errore non restasse anche la prestazione prepotente di Cabral, centravanti da battaglia ritrovato, corredata da un gol fragoroso. Un lampo di luce di chi ha dentro ancora territori di calcio inesplorato. Certo, non bastano 90 muniti a certificare un destino diverso. Ma se Cabral saprà dare continuità alla gara di ieri, la Fiorentina potrebbe davvero dare una prospettiva diversa al suo 2023. Non c’è un solo tifoso viola che non se lo auguri”.