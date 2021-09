Cecchi: “Percepisco un po’ di delusione da parte della piazza perché è mancata la ciliegina, ma la torta l’abbiamo costruita in precedenza…”

Il giornalista Stefano Cecchi a Toscana Tv ha dato una propria valutazione al mercato viola: “Per me il mercato della Fiorentina vale 7 e sarebbe stato 9 con l’arrivo di Berardi. Sento un po’ di delusione da parte della piazza perché è mancata la ciliegina, ma la torta l’abbiamo costruita in precedenza. All’inizio dell’estate si paventava addirittura l’arrivo di Aquilani come tecnico viola. Così come le possibili cessioni di Vlahovic e Milenkovic. Tutto ciò non è accaduto”.