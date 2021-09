Cecchi: “Pradè si merita un applauso per il mercato. Perché, ora che la Fiorentina va bene, in televisione ci va sempre Barone?”

La firma de La Nazione, Stefano Cecchi, ha parlato del direttore sportivo della Fiorentina, Daniele Pradè, a Radio Bruno Toscana.

Queste le sue parole: “Vogliamo fargli un applauso? Alcuni giocatori, che tutti noi abbiamo discusso, stano rendendo meglio: a Genova, per dirne una, Duncan sembrava il fratello di Pogba. Quando la Fiorentina andava male, era sempre lui ad andare in televisione e a metterci la faccia. Perché adesso che la squadra va bene, in televisione ci va sempre Barone? In passato l’abbiamo criticato tutti, però il suo lavoro nell’ultima sessione di mercato è evidente e sotto gli occhi di tutti. Probabilmente abbiamo giudicato troppo in anticipo alcuni acquisti”.