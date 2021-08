Cecchi: “Sacrificherei subito Sottil per prendere Berardi. Dragowski? In Serie A pochi migliori di lui, la Fiorentina non ha un problema portiere”

Il giornalista Stefano Cecchi ha parlato a Radio Bruno Toscana di vari temi legati alla Fiorentina: “Sacrificherei subito Sottil per prendere Berardi. Il primo è un giocatore che può fare bene in prospettiva, ma il secondo è un fuoriclasse. Iachini? Non ha senso sparare su di lui, perché che il suo gioco fosse quello lo si sapeva benissimo. L’errore è stato confermarlo chiedendogli di fare qualcosa che non gli competeva, come chiedere a un restauratore di dipingere la Cappella Sistina”.

E poi ha aggiunto: “Portiere? Non capisco chi critica gli estremi difensori della Fiorentina. Terracciano è un ottimo dodici, Dragowski l’anno scorso è stato il migliore insieme a Vlahovic. Perché bisogna sempre avere dei dubbi sul polacco? Non mi sembra che ci siano tanti portieri migliori di lui, stiamo vedendo sbagliare Szczesny e Handanovic quindi direi che nella Fiorentina il problema portiere non esiste”.