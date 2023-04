Cecchi: “Sarebbe bello vincere anche contro lo Spezia, ma la testa è già a giovedì: non tormentiamo Italiano se fa del turnover. Pensavo che Jovic fosse più forte di Cabral”

Il giornalista Stefano Cecchi ha parlato della situazione in casa Fiorentina dopo la vittoria contro la Cremonese: “Stavolta non tormentiamo Italiano se sceglie di fare del turnover. Non vorrei essere frainteso, contro lo Spezia mi piacerebbe un sacco vincere ancora e dobbiamo lottare per vincere, però la testa è già a giovedì in Conference League“.

Su Jovic: “Mi cospargo il capo di cenere, sostenevo che il serbo fosse più forte di Cabral. Un conto è questo, ma un altro è se queste qualità le esprimi o meno in campo. Il brasiliano, al contrario di Jovic, ha raccontato una storia di calcio e di crescita. Ha lavorato e faticato, ha raggiunto la titolarità con sacrificio”.