Cecchi: “Solo tre squadre sono più attrezzate della Fiorentina per vincere la Conference, ma i viola hanno un vantaggio non da poco”

Al Brivido Sportivo ha parlato il giornalista fiorentino Stefano Cecchi, intervenendo sulla prossima partita che la Fiorentina giocherà in Conference League contro il Sivasspor. Queste le sue parole: “Questa squadra sta cercando di resistere e non perdere quei valori che l’avevano contraddistinta la scorsa stagione. Gli avversari che i viola hanno incontrato in coppa non erano deboli sulla carta, è stata la formazione gigliata a farli apparire tali. Come se la Fiorentina avesse capito che il cavallo su cui puntare quest’anno siano le coppe.

L’insidia più grande contro i turchi per la squadra di Italiano è sottovalutare l’avversario. Se prenderanno sotto gamba la partita allora potrà mettersi male. Mi aspetto molto da Nico Gonzalez. Italiano non lo toglie mai, anche quando fa male. Lui è fondamentale per questa squadra. Credo si possa ritrovare. Villarreal, West Ham e Lazio solo le tre squadre più attrezzate dei viola per vincere la Conference, ma noi siamo l’unica squadra che può dedicarsi alle coppe senza pensare al piazzamento in campionato”.