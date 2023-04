Cecchi: “Terracciano è il numero uno dei numeri dodici, non andava esaltato ed ora serve equilibrio. Fiorentina stava andando oltre le aspettative: è normale fallire una partita”

Il giornalista de La Nazione Stefano Cecchi ha parlato a Radio Bruno analizzando la sconfitta della Fiorentina a Monza. Cecchi ha affrontato vari temi, concentrandosi anche su alcuni singoli viola.

Ecco le parole del giornalista: “La Fiorentina ci aveva sorpreso facendo qualcosa che andava oltre le aspettative, restando in corsa in campionato e andando avanti nelle coppa. Inter e Milan quale volte hanno inciampato? Il Napoli è uscito da entrambe le coppe. La Fiorentina sembrava inscalfibile ma non lo era. Quando ieri siamo andati sotto non ho visto quella rabbia che avevo visto col Poznan. Alla fine era più facile prendere il 4-2 e non che segnasse il 3-3 la Fiorentina. Ma ci sta, fa parte delle cose fallire una partita. I primi 20′ sembrava calcio spettacolo”.

E ancora: “La Fiorentina ha vulnerabilità, non è invincibile ed ha sempre bisogno di andare a 1000. Non sa gestire le partite e andare in surplace. Martinez Quarta ieri non è azzeccata una, ha commesso errori gravissimi sui primi due gol presi dalla Fiorentina. Ci siamo fatti davvero due gol da soli. Terracciano è il numero 1 dei numeri 12, si è conquistato al meglio la maglia da titolare ma non deve essere esaltato troppo. Lo scorso anno spesso i suoi errori venivano minimizzati. C’era chi parlava di convocazione in Nazionale…Adesso è crollata la fiducia ed ora tutto ciò che fa viene amplificato e arriva la pioggia di critiche. Ho sempre pensato che Dragowski avesse qualcosa in più e da lui ci si potesse aspettare il miracolo”.