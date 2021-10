Cecchi: “Vlahovic in tribuna? Sì, ma non subito. La Fiorentina può ancora incassare tanti soldi”

La firma de La Nazione, Stefano Cecchi, ha parlato dei temi del momento in casa Fiorentina a Radio Bruno Toscana: “Vlahovic? Non cominciamo a dire che va messo in panchina: ci rimetterebbe la stessa società. Potrei pensarci se in estate rifiutasse tutte le offerte per andare via a parametro zero: a queste condizioni, allora avrebbe senso. Ma fino a lì va fatto giocare e sostenuto, in ballo c’è il bene della Fiorentina”.

Continua così Cecchi: “Le parole di Commisso? Se io fossi stato in lui, dopo avergli fatto più offerte, avrei fatto di peggio. In questo modo è esplosa una bomba che la Fiorentina può ancora gestire. Se farà un’annata come lo scorso anno e presupponendo il valzer degli attaccanti in estate, non escludo che la società possa incassare quei settantacinque milioni che voleva inserire come clausola rescissoria”.