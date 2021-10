Cecchi: “Vlahovic mostri riconoscenza alla Fiorentina. Kokorin? Sembra un giocatore di un altro calcio”

Il giornalista de La Nazione, Stefano Cecchi, ha parlato dei temi del momento in casa Fiorentina a Radio Bruno Toscana.

Queste le sue parole: “Vorrei che in Vlahovic nascesse un segno di riconoscenza per quello che la Fiorentina ha fatto per lui. Venuti? Mi piace il suo approccio al calcio, è un po’ quello di noi tifosi: se Italiano scegliesse lui al posto di Odriozola, sarei contento. Stasera è un crocevia: dopo il caos Vlahovic, se dovessimo a perdere qualche amarezza potrebbe arrivare. Io continuo a pensare che la Fiorentina abbia tutto per fare una grande partita”.

Continua così Cecchi: “A me piace molto Lucca, in prospettiva può diventare davvero forte: lo acquisterei per l’estate, a gennaio serve un profilo pronto fin da subito. Gori? Sta facendo bene in un Cosenza tutt’altro che forte, ha segnato solo due gol in meno di Lucca. Kokorin dà l’idea di non essere attrezzato per il calcio di oggi, sembra un giocatore del passato”.