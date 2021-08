Celik-Munoz, la Fiorentina alla prese con il post Lirola. Sullo sfondo due alternative ‘nostrane’

Salutato ufficialmente Pol Lirola, nei prossimi giorni la Fiorentina dovrà lavorare per regalare a Vincenzo Italiano un terzino destro titolare. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport-Stadio, rimane sempre in corsa il nome di Daniel Munoz, laterale del Genk e della Nazionale colombiana con cui si è fatto notare nell’ultima edizione della Copa America. Giocatore duttile e in grado di giocare anche da centrale, è valutato dieci milioni di euro dal club belga anche se la società di Rocco Commisso vorrebbe ridimensionare le pretese.

Sullo sfondo rimangono due alternative: Andrea Conti del Milan e Jens Stryger Larsen dell’Udnese. Non va dimenticata neanche la pista che porta a Celik del Lille, come vi abbiamo raccontato nella serata di ieri (LEGGI QUI) e come conferma il Corriere dello Sport-Stadio.