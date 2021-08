Celik stacca la concorrenza: E’ lui l’obiettivo principale della Fiorentina. Due alternative e un nome da depennare dalla lista

Dopo aver sistemato il centrocampo con l’acquisto di Lucas Torreira, l’obiettivo della dirigenza della Fiorentina è quello di acquistare un terzino destro. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport-Stadio, l’obiettivo numero uno della dirigenza viola sarebbe Zeki Celik del Lille. Già seguito all’inizio del mercato, è un nome che negli ultimi giorni è tornato d’attualità.

Qualità e quantità: il turco si fa apprezzare sia in fase offensiva (tre gol e altrettanti assist nell’ultima stagione in Ligue 1), ma anche in quella difensiva. L’alternativa principale porta a Daniel Munoz, che però ha lo status da extracomunitario e inoltre il Genk vuole dieci milioni di euro. Sullo sfondo, come alternativa rimane Jens Stryger Larsen mentre Andrea Conti è uscito dai radar della dirigenza viola.